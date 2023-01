Mulher cai dentro de bueiro durante temporal em Porto Velho: ‘tá pedindo socorro’

Vídeo gravado na manhã de quarta-feira (25) registrou o momento em que a mulher recebe ajuda para levantar. Mulher cai dentro de bueiro durante temporal em Porto Velho

Durante o forte temporal que atingiu Porto Velho na manhã de quarta-feira (25), uma mulher acabou caindo dentro de um bueiro no cruzamento da Avenida Rio Madeira com a rua Raimundo Cantuária, zona leste da capital.

Em um vídeo gravado por testemunhas, e divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a mulher recebe ajuda de homens que passavam pela avenida, inundada pela enxurrada (assista acima).

Enquanto os homens tentam levantar a mulher, a pessoa que grava o vídeo ainda diz “‘a moça caiu dentro do bueiro, ela tá pedindo socorro”.

Reprodução

Procurada pelo g1, a prefeitura de Porto Velho informou que a secretaria responsável pelas obras no município está em campo fazendo “o levantamento dos bueiros que estão sem tampa ou com tampa danificada para efetuar a reposição ou troca”.

Além disso, o g1 também questionou a prefeitura sobre a limpeza dos canais, que durante as fortes chuvas, costumam transbordar.

Segundo a administração municipal, o trabalho de limpeza é feito constantemente, mas na maior parte dos casos, “a quantidade de lixo doméstico encontrada nestes canais é o que tem causado transtornos como os alagamentos”.

Abaixo, leia a nota na íntegra:

“De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), uma equipe está em campo fazendo o levantamento dos bueiros que estão sem tampa ou com a tampa danificada para efetuar a reposição ou troca.

Sobre as ruas alagadas, na data de hoje (25), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de chuvas intensas e grau de perigo para Porto Velho e região, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos (60-100 km/h).

A intensa chuva que está caindo em Porto Velho nesta quarta-feira (25), com um volume muito elevado em pouco espaço de tempo, ocasionou um transbordamento momentâneo dos canais da avenida Jorge Teixeira (BR-319). Quando isso acontece, é possível identificar diversos pontos da cidade alagados, sendo impossível a contenção desta água, pois são através dos canais da avenida mencionada, que são drenadas todas as águas da chuva para o rio Madeira.

A Secretaria Municipal de Obras (Semob) atua na limpeza e desobstrução de canais, mas em grande parte dos casos a quantidade de lixo doméstico encontrada nestes canais é o que tem causado transtornos como os alagamentos.

O trabalho de desobstrução de bueiros é executado pela Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb). O trabalho é constante e diário. Equipes percorrem toda cidade com objetivo de identificar os pontos a serem trabalhados e executar os serviços com maior rapidez possível.

Caso o cidadão identifique esse descarte irregular de lixo, a denúncia pode ser feita para a Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) no e-mail: cmpfiscalizacao@gmail.com.”

