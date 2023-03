Mulher com 90% do corpo queimado corre na rua para pedir ajuda e é socorrida em Campinas

Caso foi registrado como tentativa de homicídio. Vítima, que estava em uma rua do Jardim Santa Rosa, foi levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Uma mulher foi socorrida, na manhã deste domingo (12), com 90% do corpo queimado no Jardim Santa Rosa, em Campinas (SP). Segundo a Polícia Militar (PM), óleo quente teria sido a causa dos ferimentos.

Além das queimaduras, a vítima estaria com um ferimento na cabeça, informou a PM. Ela chegou a correr por algumas quadras do bairro, pedindo socorro.

Aos policiais, a mulher relatou que estava vindo de uma festa com uma amiga, mas não conseguiu falar nada além disso.

Após ser atendida, ela foi levada para o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. A equipe da unidade de saúde que acionou a Polícia Militar (PM) por volta de 6h40.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e deve ser repassado ao 11º Distrito Policial (DP) de Campinas para investigação. Ninguém foi preso até esta publicação.

