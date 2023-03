Mulher com ferimentos no pescoço é encontrada morta dentro de casa em Ribeirão Preto, SP

Vítima de 42 anos não era vista há dois dias. Residência dela fica no Jardim Juliana. Mulher é encontrada morta em Ribeirão Preto

Reprodução/Samuel Santos – CBN Ribeirão Preto

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta dentro de casa, no Jardim Juliana, na noite desta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto (SP).

Segundo as primeiras informações, ela tinha ferimentos no pescoço que aparentavam ser de facas.

A casa da vítima fica na Rua Osvaldo Cocce e a mulher não era vista há dois dias.

Vizinhos e familiares entraram no imóvel, viram o corpo e acionaram a polícia.

O local foi preservado para trabalhos da perícia científica.

