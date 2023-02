Mulher compra sofá usado, encontra cachorra dentro dele ao chegar em casa, e animal ganha novo lar em SC

Segundo a Frente de Ação pelos Direitos Animais, que foi acionada pela compradora, “ninguém sabe como ele foi parar lá”. Caso aconteceu em Joinville e animal foi adotado. Cachorra foi encontrada dentro de sofá após compra em Joinville

Redes sociais/ Instagram

Após chegar em casa com um sofá que havia comprado, uma mulher de Joinville, no Norte catarinense, se deparou com uma cachorra dentro do móvel. O item era usado e foi adquirido de outra mulher.

Cachorra achada dentro de sofá passou a tarde inteira no móvel: ‘Não havia latidos’

O caso foi divulgado na web pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada) e a cadelinha ganhou um novo lar.

“Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida”, conta a nova tutora de Mel, como foi batizada (leia mais abaixo).

Segundo a instituição que foi acionada pela compradora do sofá, “ninguém sabe como ele foi parar lá”.

O g1 SC questionou a Polícia Civil, nesta segunda-feira (6), se o caso será investigado, bem como se os agentes consideram crime de maus-tratos. Não houve retorno até a última atualização da matéria.

Adoção

Aos sete meses, a cachorra de porte pequeno foi adotada por Soraya Gomes Garcia, após ver o anúncio na sexta-feira (3).

“Estou feliz demais por ela ter aparecido na minha vida”, publicou a adotante no Instagram. A filhote foi batizada de Mel, uma homenagem à antiga cachorra de estimação, que tinha o mesmo nome e morreu há cerca de dois anos.

“Ela tem todinho o olhar da Mel”, comentou. Ao g1 SC, Soraya disse que a nova moradora da casa chegou acuada, mas já está ambientada e feliz no nosso lar (foto abaixo).

Cachorra foi batizada de Mel

Soraya Garcia/ Arquivo Pessoal

