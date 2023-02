Mulher condenada por torturar crianças menores de 3 anos em creche no RS é presa no Litoral de SC

Ela estava com mandado de prisão em aberto e foi encontrada em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Mulher de 66 anos foi condenada a 12 anos de prisão por tortura em Erechim. Mulher condenada por tortura no RS é presa em Governador Celso Ramos

Polícia Civil/Divulgação

Uma mulher de 66 anos que foi condenada na Justiça gaúcha pela tortura de crianças em uma creche do estado vizinho foi presa em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Ela era foragida do Rio Grande do Sul.

A prisão ocorreu na terça-feira (7), de acordo com a Polícia Civil catarinense. Na Justiça gaúcha, ela recebeu pena de 12 anos de prisão.

As polícias catarinense e gaúcha trabalharam em conjunto na prisão. Após ser encontrada, ela foi levada para o sistema prisional de Santa Catarina. Depois, ela será transferida para o Rio Grande do Sul, onde ela cumprirá a pena em regime fechado, conforme a Polícia Civil gaúcha.

Condenação

A mulher foi condenada por torturar cinco crianças entre 0 e 3 anos em uma creche de Erechim, no Rio Grande do Sul. Os crimes aconteceram em março de 2016.

De acordo com a Polícia Civil gaúcha, na época as mães das crianças perceberam que elas voltavam para a casa com machucados e não queriam mais ir para a escola. Também diziam tem medo.

As agressões sofridas pelas crianças foram gravadas por câmeras de vídeo. A mulher era professora da creche. As penas foram aumentadas por se tratar de funcionária pública e devido ao fato do crime ter sido praticado contra crianças do berçário.

