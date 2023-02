Mulher conhecida como ‘Bibi Perigosa’ é assassinada a facadas na região sul de Palmas

Lilian Santos de Sousa, de 43 anos, foi atingida com sete golpes de faca. Pelo menos dois assassinatos foram registrados de sexta-feira (18) para sábado (18) na capital. Mulher foi assassinada a facadas, na região sul de Palmas

Divulgação

Uma mulher, identificada como Lilian Santos de Sousa, de 43 anos, foi assassinada a facadas, na noite desta sexta-feira (17), na região sul de Palmas. Fontes da Polícia Militar informaram que ela era conhecida na região como Bibi Perigosa. Ela foi atingida com sete golpes e não resistiu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O homicídio aconteceu na rua T23, do setor Taquari, por volta das 22h30. A Polícia Militar foi chamada e, quando chegou ao local, encontrou a mulher ensanguentada, caída ao chão.

A Polícia Civil confirmou que ela foi morta após se envolver em uma briga.

Pelo menos dois assassinatos foram registrados na capital de sexta para sábado. Por volta das 02h30 desta madrugada, um homem, de 29 anos, foi morto a tiros na região norte de Palmas. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima compareceu ao local, na antiga 305 norte, e reconheceu o corpo.

Uma testemunha disse para a polícia que três pessoas passaram pelo local em duas motocicletas e dispararam contra o homem, identificado apenas pelas iniciais T. K. C. S.

A 1ª Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Palmas – 1ª DHPP de Palmas foi acionada nos dois casos e já trabalha no levantamento de informações para esclarecer motivação e autoria dos crimes, informou.

“A Polícia Militar vem reforçando seu efetivo operacional, aumentando a ostensividade nas ruas e realizando blitz e bloqueios nas principais vias de acesso às regiões sul e norte da capital”, diz a nota.

LEIA MAIS:

Homem é assassinado a tiros na região norte de Palmas

Morador de rua foi puxado pelas pernas e morto com cabo de vassoura no centro de Palmas

Palmas tem noite violenta com quatro assassinatos e uma tentativa de homicídio

Violência em Palmas

O período do carnaval começou com violência em Palmas, com pelo menos quatro mortes e uma tentativa de homicídio entre a noite de quinta-feira (16) e manhã de sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Uma das mortes aconteceu na região sul e outras três em quadras do plano diretor.

O delegado de homicídios de Palmas, Israel Andrade, afirmou que três dos quatro assassinatos tiveram os autores identificados pela Polícia Civil. Um dos suspeitos, que também acabou se ferindo durante o crime, está preso.

A primeira morte aconteceu em uma distribuidora de bebidas no Aureny IV. Horas depois a segunda morte aconteceu em uma briga entre dois homens na ARSO 41 (antiga 403 Sul).

As duas últimas mortes foram no fim da madrugada e tiveram como vítimas dois moradores de rua que estavam nas proximidades da Avenida JK, no centro da cidade.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata