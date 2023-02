Mulher da à luz dentro de viatura da Polícia Militar a caminho de maternidade em Boa Vista

Parto aconteceu na madrugada deste sábado (11), no bairro São Vicente. A mãe e o bebê foram levadas à maternidade e estão bem. Bebê nasceu a caminho de maternidade, em Boa Vista.

PMRR/Reprodução

Uma mulher deu à luz a uma menina dentro de uma viatura da Polícia Militar na madrugada deste sábado (11), no momento em que os policiais a levavam para a Maternidade. O parto aconteceu no bairro São Vicente, zona Leste de Boa Vista.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados para atender a gestante, que tinha entrado em trabalho de parto. Quando chegaram na residência dela, eles perceberam que a mulher já estava com a bolsa estourada.

Os policiais conduziam a mulher até a Maternidade Nossa Senhora de Nazareth quando, dentro da viatura, ela deu à luz. “A guarnição prestou todo o socorro possível e a mulher, no decorrer do parto, recebeu assistência de um soldado que também é enfermeiro”, disse a PM.

A avó do bebê estava acompanhando a filha e também auxiliou no parto. A mãe e o bebê foram levadas à maternidade para receber os atendimentos necessários e estão bem.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata