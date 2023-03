Mulher dá à luz na sala de casa com ajuda do companheiro em Vilhena, RO

Corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou na residência o bebê tinha acabado de nascer. Bebê nasceu na sala de casa com a ajuda do pai em Vilhena, RO

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um bebê nasceu na sala de casa com a ajuda do pai, na noite da quarta-feira (8), em Vilhena (RO). Com 36 semanas, o pequeno Levi surpreendeu a mãe no Dia Internacional da Mulher e não esperou chegar ao hospital para nascer.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pelo pai da criança. Por telefone o homem disse que a esposa estava em trabalho de parto. No entanto, quando as agentes chegaram na residência, o bebê tinha acabado de nascer.

A equipe coordenada pela tenente Viviane Oliveira fez os procedimentos indicados para manter os cuidados iniciais com o recém-nascido e depois encaminharam ele e a mãe até a maternidade. Ambos estão muito bem, segundo o Corpo de Bombeiros.

A tenente alerta para os cuidados que as gestantes devem manter quando estiverem próximas ao parto, além de ressaltar que o Corpo de Bombeiros pode ser acionado sempre que necessário.

“[Nos últimos dias que antecedem a previsão do nascimento] deixe tudo já arrumado, esses bebês ‘são de lua’. Evite sair ou ficar sozinha em casa. Se precisar é só ligar 193 que vamos”, ressalta.

Mata