Mulher de 19 anos é ameaçada de morte e tem objetos roubados de sua casa, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente

Um dos envolvidos, de 52 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26) e outros dois suspeitos são investigados. Delegacia Participativa da Polícia Civil em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (26), por participação no roubo a uma residência na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP). Outros dois suspeitos são investigados.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um roubo a residência e, no local, foi recebida pela vítima, uma mulher de 19 anos, que relatou ter sido surpreendida por três indivíduos.

Segundo ela, um homem com a “aparência mais velha” anunciou o roubo e disse para que colocasse as mãos na cabeça e que se gritasse ou chamasse a polícia, ele iria matá-la.

A vítima informou ainda que não avistou arma de fogo ou faca com os envolvidos e que, pouco antes do assalto, a campainha de sua casa foi tocada, porém, ela não atendeu por estar sozinha.

Ainda de acordo com o documento policial, o portão da casa foi retirado do trilho pelos envolvidos para que pudessem entrar. Eles roubaram uma televisão, uma bicicleta, um aparelho celular e um violão.

Após visualizar as imagens de câmeras de segurança das residências vizinhas, a PM constatou que os envolvidos seriam três homens que “são conhecidos no meio policial”. Os policiais conseguiram localizar um dos envolvidos, de 52 anos, que foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil.

Os agentes também foram na casa de um segundo suspeito, de 31 anos. No local, localizaram uma televisão e um umidificador de ar, objetos que não foram reconhecidos pela vítima. O proprietário da residência e o terceiro suspeito de participação no roubo, um homem de 26 anos, não foram localizados.

Já na unidade policial, a vítima reconheceu o homem, de 52 anos, “sem sombra de dúvidas” como sendo o assaltante que lhe ameaçou de morte.

Ao ser questionado sobre o crime, o envolvido afirmou que consumiu álcool e drogas e não se lembrava de nada. Ele foi preso em flagrante por roubo e permaneceu à disposição da Justiça.

O delegado responsável pelo caso ainda representou pela prisão preventiva do envolvido.

