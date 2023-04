Mulher de 22 anos é morta dentro de apartamento em Piracicaba; suspeito fugiu

Suspeito tem 44 anos e fugiu do local antes da chegada da polícia, diz boletim de ocorrência. Jovem de 22 é morta asfixiada em Piracicaba e suspeito foge

Uma jovem de 22 anos foi morta na madrugada desta sexta-feira (31), em Piracicaba (SP), dentro de um apartamento. O suspeito tem 44 anos tinha um relacionamento recente com a vítima e fugiu do local antes da chegada da polícia, segundo o boletim de ocorrência.

O caso aconteceu no bairro Vida Nova 2, dentro de um condomínio. Um jovem de 22 anos, sobrinho do suspeito, morava no apartamento e relatou que estava dentro do quarto quando o tio chegou acompanhado da vítima.

Os dois se trancaram em outro quarto e começaram a discutir, segundo relato dele. Ainda conforme o depoimento do rapaz, a mulher começou a gritar por socorro. Ele, então, ligou para a mãe, que mora no mesmo condomínio, mas em outro bloco.

O jovem relata ter ouvido quando o tio saiu do apartamento. Ele então sai do quarto e encontra a mulher caída no outro dormitório, e aciona a Polícia Militar. A vítima já estava morta quando as equipes chegaram. A mulher era Atila Jorge de Freitas.

No apartamento moravam o suspeito do crime, o jovem de 22 anos e a mãe do suspeito, avó do jovem. A avó, no entanto, não estava no local no momento do crime.

A perícia técnica policial apontou que a vítima foi morta por esganadura. O caso foi registrado como feminicídio consumado. A Polícia Civil informou que o motivo do crime ainda será investigado.

Este é o terceiro feminicídio registrado em Piracicaba em 2023.

