Mulher de 30 anos é morta a tiros em Guaratinguetá, SP

Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros na manhã deste sábado (28), em Guaratinguetá (SP). Até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu por volta das 10h na avenida Integração, que fica no bairro Vila Guará, cerca de quatro quilômetros distante do centro da cidade.

No local da ocorrência, a corporação encontrou a vítima caída, mas ainda com vida depois de ter sido atingida por três disparos de arma de fogo no maxilar direito.

A mulher foi encaminhada à UPA Central do município, onde começou a receber atendimento médico. Segundo a Polícia Civil, no entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a corporação, a vítima era usuária de drogas e, por conta disso, a principal suspeita é de que tenha sido morta por dívidas com traficantes.

O caso foi registrado como homicídio da delegacia de Guaratinguetá, que investiga o crime e procura os suspeitos.

