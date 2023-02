Mulher de 34 anos é morta a facadas em Caicó

Segundo familiares, o companheiro da vítima é o principal suspeito do crime. A vítima foi identificada como Marcione de Araújo Brito, de 34 anos

Uma mulher foi morta a facadas dentro de casa na zona rural de Caicó, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (22). Segundo familiares, o companheiro da vítima é suspeito do crime.

A vítima foi identificada como Marcione de Araújo Brito, de 34 anos. Familiares encontraram a mulher esfaqueada na cozinha por volta das 6h50 e acionaram os bombeiros.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que a vítima estava viva e a levaram para o Hospital Regional do Seridó. No local foi constatado o óbito.

Familiares informaram à PM que o companheiro de Marcione é o principal suspeito do crime. Ele não foi encontrado.

