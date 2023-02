Mulher de 35 anos morre após casa ser atingida por árvore durante temporal em São Sebastião

Vítima era uma funcionária pública e morava em Boiçucanga; em Ubatuba, uma menina de sete anos morreu após casa ser atingida por pedra. Morro próximo à Estrada da Maquininha, em São Sebastião (SP)

Mônica Mariotti

Uma mulher de 35 anos morreu neste domingo (19), em São Sebastião (SP), após a casa dela ser atingida por uma árvore durante o temporal que caiu sobre a cidade. A morte foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante coletiva de imprensa sobre os desastres causados pela chuva constante no Litoral Norte do estado.

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião

A mulher era uma funcionária pública e morava em Boiçucanga. Ela morava na rua Maquininha, e a casa foi atingida por uma árvore que caiu em consequência das chuvas.

São Sebastião decretou estado de calamidade pública neste domingo. A cidade tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Pessoas estão desabrigadas e, de acordo com o prefeito Felipe Augusto, algumas estão debaixo de escombros.

A programação do dia para o carnaval na cidade foi cancelada por causa das chuvas.

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Ubatuba

Uma criança de 7 anos morreu na madrugada deste domingo (19) depois de uma pedra de duas toneladas deslizar e atingir a casa onde ela estava, no bairro Estufa 2, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. As cidades do Litoral Norte estão com registros de deslizamentos, alagamentos e interdições em razão das chuvas fortes que atingiram a região durante a madrugada.

Situação crítica no Litoral Norte

As fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas provocaram estragos no estado de São Paulo, principalmente no litoral. Os temporais causaram alagamentos e deslizamentos de terra que afetam o trânsito em pelo menos três rodovias da região. Em algumas cidades, há registro de falta de água e luz.

Veja mais sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo