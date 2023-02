Mulher de 41 anos é encontrada morta pelos filhos no quintal de casa; polícia investiga suspeita de feminicídio

Elizângela Irene da Silva foi encontrada com perfurações pelo corpo. Suspeito do crime seria o companheiro da vítima que não foi localizado. Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta no quintal de casa na noite desta quinta-feira (10), em Guaiçara (SP). O caso foi registrado como feminicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins (SP).

Elizângela Irene da Silva foi encontrada no local pelos seus dois filhos mais novos, de 7 e 8 anos, com perfurações pelo corpo, segundo o boletim de ocorrência.

Por volta das 20h uma equipe da PM chegou ao local do crime, na rua Marechal Deodoro, no centro de Guaiçara.

O filho mais velho da vítima, de 21 anos, recebeu os policiais e a mulher foi encontrada caída no chão do quintal. Ele disse que não presenciou o crime e só chegou ao local após saber que a mãe havia morrido.

Durante o atendimento policial, havia uma ambulância municipal no local e a vítima foi levada para a Santa Casa de Lins pelo Corpo de Bombeiros, onde a morte foi constatada.

O ex-companheiro de Elizângela, que é vizinho da vítima e pai do filho de 21 anos dela, disse que viu o o atual companheiro dela, suspeito do feminicídio, deixando a casa onde houve o assassinato. Segundo a Polícia Civil, ele havia saído da cadeia no ano passado.

A testemunha disse que foi procurada em sua casa pelos filhos de Elizângela que disseram que ela havia sido morta pelo companheiro.

Ele contou que abrigou os filhos da vítima dentro de sua casa, que foi trancada até a chegada da PM por medo de que o autor do feminicídio retornasse.

Até o início da tarde desta sexta-feira (10) o suspeito ainda não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

