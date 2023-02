O caso aconteceu neste sábado (18), no bairro Jardim Ana Emília. Mulher de 45 anos é morta a facadas pelo companheiro em Taubaté.

Arquivo pessoal

Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas pelo companheiro dentro da própria casa neste sábado (18), no bairro Jardim Ana Emília, em Taubaté. O homem foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na na Rua José Álvaro Peixoto. O homem golpeou a mulher com uma faca de cozinha. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o crime, ele colocou a vítima dentro de um carro e a levou até o Distrito Industrial no bairro Chácara Silvestre, provavelmente para esconder o corpo.

O homem de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado para a delegacia de plantão da cidade, onde o caso foi registrado como feminicídio.

O corpo da vítima foi recuperado e levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames de necropsia.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi