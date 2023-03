Mulher de 56 anos morre após ser atingida por poste em Bragança Paulista

Caminhão da prefeitura que passava no local atingiu a fiação, fazendo o poste cair em cima da mulher. Uma mulher de 56 anos morreu na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Menin, depois de ser atingida por um poste em uma estrada rural de Bragança Paulista. A estrutura caiu após um caminhão da prefeitura, que passava no local, enroscar na fiação e provocar o acidente.

Segundo a prefeitura, servidores municipais passavam pela Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, quando o caminhão atingiu a fiação de telefonia e derrubou o poste.

No momento do acidente, a mulher caminhava na via e acabou sendo atingida pela estrutura. Ela não resistiu e morreu no local.

Procurada, a prefeitura lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares da vítima. A administração informou também que já está prestando todo o auxílio necessário.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

Mata