Mulher de 58 anos é atacada por dois cães pitbull em Caraguatatuba, SP

Caso aconteceu em frente à casa da vítima, no bairro Rio do Ouro. A mulher atacada por dois cães raça ‘pitbull’ foi encaminhada com ferimentos à Casa de Saúde Stella Maris.

Cláudio Gomes/PMC

Uma mulher de 58 anos ficou ferida após ser atacada por dois cães da raça pitbull em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16).

O ataque aconteceu em frente à casa dela, no bairro Rio do Ouro. Vizinhos que testemunharam o caso acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou à hospital Casa de Saúde Stella Maris.

De acordo com a prefeitura, a vítima foi resgatada consciente e orientada, porém com cortes e ferimentos pelo corpo, principalmente na região do pescoço e dos membros superiores.

Vittorio Rienzo