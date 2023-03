Mulher de jovem morto após cair do 11º andar em incêndio diz que ele dormiu no prédio porque estava sem luz e não achou chaves

Lucas Gabriel Melatto de Araújo, de 27 anos, é filho de secretário em Fernandópolis (SP). Mulher diz que casal chegou a sair de casa na noite anterior, mas ele voltou à espera de religação. Fogo atingiu área de prédio na manhã desta quarta e caso é apurado pela polícia como morte acidental. Imagens fortes: vídeo mostra queda de homem que tentava se salvar de incêndio em Campinas

O jovem de 27 anos morto após tentar se salvar durante o incêndio em um prédio de 12 andares em Campinas (SP), na manhã desta quarta-feira (1), passou a noite no imóvel porque o local estava com a energia cortada e não conseguia encontrar as chaves, segundo relato da mulher dele. O caso foi registrado como morte acidental pela Polícia Civil e será investigado pelo 5º Distrito Policial.

Lucas Gabriel Melatto de Araújo trabalhava como auxiliar geral, diz boletim de ocorrência, e morava no 11º andar do condomínio Meinhaus, no Jardim Samambaia. Durante o incêndio, ele cortou uma tela de proteção, se segurou do lado de fora por minutos, mas não aguentou. A vítima caiu de uma altura estimada em 40 metros e o óbito foi confirmado no local pelo Samu. Não há informações do enterro.

Saída e volta ao local

A mulher dele, Caroline Cristina de Souza, contou à Polícia Militar que na noite anterior os dois saíram de casa para dormir na casa de um avô justamente por conta da falta de energia, mas a vítima voltou ao local por volta das 21h à espera da religação do fornecimento pela distribuidora CPFL.

Depois disso, por volta das 23h30, segundo relato da mulher para a PM, o rapaz comunicou que passaria a noite no prédio porque a energia ainda não havia voltado e ele não conseguia encontrar as chaves do imóvel. Na manhã desta quarta, ela foi comunicada sobre o incêndio e foi até o condomínio.

“Declara que na noite anterior saiu de casa para dormirem na casa de seu avô pelo fato do apartamento em que residiam estar com a energia elétrica cortada, e por volta das 21h seu marido retornou até o apartamento pois a CPFL iria restabelecer a energia. Seu marido aguardou até as 23h30 e avisou que iria passar a noite no apartamento porque não estava encontrado a chave no escuro e não haviam religado a energia. Foi então que hoje pela manhã foi avisada do fato ocorrido e se dirigiu até o local”, diz registro da PM sobre o relato feito pela mulher da vítima.

Lucas Gabriel Melatto de Araújo morreu após incêndio em apartamento

Reprodução/Redes Sociais

Lucas é filho do secretário de Cultura e Turismo em Fernandópolis (SP), Cássio Araújo. Em uma rede social, o prefeito, André Pessuto, manifestou solidariedade com a família da vítima.

Procurada pelo g1 Campinas, a CPFL Paulista informou que “lamenta o ocorrido e está à disposição das autoridades responsáveis”

O que diz a prefeitura?

A Secretaria de Planejamento e Urbanismo diz que a documentação do condomínio está regularizada.

Já a Defesa Civil informou que foi ao local e interditou totalmente o apartamento atingido pelo fogo, enquanto parte das garagens do prédio foi interditada parcialmente por conta do risco de queda de um vidro do apartamento. “O condomínio foi intimado a colocar o local em estabilidade e segurança”.

LEIA MAIS

Morador se pendura em janela durante incêndio em prédio, mas cai do 11º andar e morre em Campinas

‘Mais um pouco, dava pra pegar ele pelo andar de baixo’, diz morador que tentou salvar homem durante incêndio em Campinas

Jovem caiu de janela após tentar se salvar de incêndio em prédio de Campinas

Reprodução/EPTV

Incêndio e apuração

O incêndio começou perto das 6h30 e um ahora depois o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores foram orientados a sair do prédio por conta das chamas e da fumaça.

Segundo a corporação, não houve registros de outras pessoas feridas, nem sobre danos em outros apartamentos. “A gente não sabe ainda o que causou as chamas, estamos aguardando a perícia. O local está seguro, o fogo foi extinto, mas o apartamento está totalmente danificado. Foi queimada a área da cozinha, sala e demais ambientes por causa da caloria e da fumaça”, explicou o tenente Lira.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que exames periciais foram solicitados pela Polícia Civil e o registro inicial da ocorrência foi feito pelo 1º DP de Campinas.

Homem que caiu de prédio em Campinas após incêndio estava sozinho no apartamento

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vito Califano