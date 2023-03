mulher-de-leme-deve-ser-indenizada-em-r$-50-mil-por-demora-para-cirurgia,-decide-trf-3

Segundo os magistrados, os órgãos públicos foram negligentes no cumprimento de medidas necessárias para diminuir sofrimento. Paciente ficou com agulhas esquecidas no seio por 2 anos. A sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, na Avenida Paulista.

Divulgação/CNJ

A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) confirmou a sentença que condena a Prefeitura de Leme (SP), o Estado de São Paulo e a União Federal a pagarem R$ 50 mil de indenização à uma moradora da cidade por danos morais pela demora na realização de uma cirurgia.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A decisão é do dia 9 de fevereiro e confirma a condenação pela Justiça Federal de Limeira, em 2016.

Segundo a assessoria de imprensa do TRF-3, a Prefeitura de Leme já recorreu da sentença. O caso está em análise pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. O Ministério da Saúde não respondeu até a última atualização da reportagem.

De acordo com os magistrados, os entes públicos foram negligentes no cumprimento das medidas necessárias para diminuir o quadro de dor e desconforto da paciente.

“Tal desídia prolongou o sofrimento e o sentimento de desolação e de desemparo estatal em flagrante violação da dignidade e dos direitos da autora”, fundamentou o juiz federal convocado Sidmar Dias Martins, relator do acórdão.

Entenda o caso

A mulher, que não teve a identidade revelada, ficou com agulhas esquecidas em seu seio direito por dois anos, após a realização de uma cirurgia para a retirada de nódulos. Apesar de procurar ajuda médica e relatar as fortes dores que sentia, nenhum diagnóstico foi dado pelos profissionais.

A descoberta das agulhas aconteceu em 2016 após um exame de mamografia. Daí em diante a mulher passou a solicitar uma cirurgia para retirada dos objetos, a qual demorou a acontecer.

Como ela não conseguia realizar a intervenção cirúrgica, ingressou na Justiça contra os poderes públicos.

Luta na Justiça

Depois de ingressar na Justiça, em 2016, a Justiça Federal em Limeira determinou a realização do procedimento e o pagamento de R$ 50 mil em danos morais.

A União, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Leme recorreram ao TRF-3, argumentando ilegitimidade passiva, condenação indevida por danos morais, valor indenizatório desproporcional e responsabilidade médica.

Ao analisar os recursos, o relator entendeu que é responsabilidade do Estado garantir a saúde aos cidadãos e de que a prestação é solidária entre os entes da federação.

O relator do acórdão considerou doutrina e jurisprudência no sentido de que a indenização por dano moral tem duplo conteúdo: sanção e compensação.

“Penso que o montante de R$ 50 mil se mostra adequado, na medida em que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre os critérios mencionados”, concluiu Martins.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

valipomponi