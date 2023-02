Mulher desaparecida é encontrada morta com marcas de tiros no rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua

Rosana Geraldino da Silva, de 38 anos, foi encontrada no distrito de Paraoquena amarrada por fita e corda e com um pano cobrindo a cabeça. Polícia Civil investiga o homicídio. O corpo de uma mulher de 38 anos foi encontrado com marcas de tiros no Rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, nesta terça-feira (21). A vítima, Rosana Geraldino da Silva, estava desaparecida desde 15 de fevereiro.

Policiais militares foram acionados para irem ao distrito de Paraoquena, na localidade conhecida como Prainha das Três Cruzes, verificar o caso, e, junto com um parente da vítima, localizaram o corpo às margens do rio.

De acordo com a Polícia, a vítima saiu de casa no bairro Ferreira para o bairro Gerador. Ela estava em uma bicicleta, sem celular e sem documentos, e não voltou.

A vítima foi encontrada amarrada por fita e corda e com um pano cobrindo a cabeça. Ainda segundo a Polícia, havia sinais de perfurações na cabeça e tórax e marcas de tiro no corpo da mulher.

A vítima foi removida ao IML de Itaperuna e o corpo deve ser liberado ainda nesta quarta.

A Polícia Civil da cidade investiga o caso. Informações anônimas podem ser passadas ao Disque Denúncia do Batalhão de Santo Antônio de Pádua pelo número (22) 99996-9499. A polícia lembra que o anonimato é garantido.

