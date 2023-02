Mulher desaparecida é encontrada morta dentro de saco em estrada rural de Paraguaçu Paulista

Vítima tem 28 anos e estava desaparecida. Polícia Civil investiga o caso. Um corpo foi encontrado dentro um saco em uma estrada rural, em Paraguaçu Paulista (SP), na tarde desta quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma mulher, de 28 anos, que estava desaparecida. Ela foi localizada no prolongamento da rua Duque de Caxias, na entrada do loteamento Rancho Alegre, próximo a um rio.

O corpo estava em estado avançado de decomposição. A polícia colhe depoimento de pessoas que supostamente estiveram com a mulher nos últimos dias.

As polícias civil, militar, científica e técnica estiveram no local em que a vítima foi encontrada morta. As causas do óbito são investigadas.

