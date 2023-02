Mulher divulga imagens do próprio estupro para provar ataques de marido em SP: ‘monstro me destruiu’

Vítima de 34 anos disse ter começado a tomar remédios, principalmente, após a morte da mãe, em 2021, quando aumentaram os casos de estupro. Homem é preso após espancar e estuprar a ex-mulher em Praia Grande

A ex-esposa de Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, que o acusa de agressão e estupro de vulnerável, enquanto estava sob efeito de remédios antidepressivos e calmantes, divulgou um vídeo do que seria o momento do crime cometido na cama do casal em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ao g1, nesta quarta-feira (1), a vítima, de 34 anos, revelou ter começado a se medicar após a série de agressões sofridas, uma depressão pós-parto e, principalmente, depois da morte da mãe.

“Eu ficava dopada por conta desses remédios, passava muito mal e ele se aproveitava disso. Mantínhamos uma relação de marido e mulher, mas ele passou a gostar de me ver dopada, de me ver resistindo em um ato de estupro”, disse a vítima.

Mulher faz post para provar que era estuprada pelo marido

No post, que acabou ganhando grande repercussão nas redes sociais, a mulher fez um desabafo.

“Estupro no casamento existe sim. Quando uma mulher não quer ou quando ela está dopada de remédios (como era o meu caso) é estupro. Diversas vezes fui violentada, machucada enquanto estava sob efeito de antidepressivos e ansiolíticos devido a toda depressão e crises de ansiedade que eu adquiri nesse casamento. Esse monstro me destruiu durante muito tempo. Nem a minha família imaginava a gravidade de tudo que eu vivia. Sentia vergonha, medo e, inclusive, nojo de mim mesma por estar tão fraca e adoecida. Mas eu me libertei. Deus é maior. Justiça”, disse.

Ela conta que, após a morte da mãe, em 2021, os crimes aumentaram. “Foi quando eu comecei a sofrer estupros com muita frequência. Consegui as imagens e apresentei na delegacia”. Os registros foram feitos por câmeras de monitoramento instaladas por Ricardo no quarto do casal.

Vítima denunciou o ex-marido por tê-la estuprado diversas vezes enquanto estava dopada

“Abusou de mim de todas as formas, com requintes de crueldade”, disse a vítima

Ex-marido acusado por estuprar e agredir mulher choca ao ameaçar esfaqueá-la

À reportagem a mulher contou viver um pesadelo. Ela explicou, também, ter começado a namorar com Ricardo em 2018 e casado com ele no ano seguinte, quando começaram as agressões. Ela conta, inclusive, que estava grávida de três meses quando apanhou pela primeira vez. Foi no aniversário dela.

“A gente saiu para comemorar e ele achou que eu estava rindo de uma piada que os amigos dele fizeram, mas eu nem tinha escutado. Ele me espancou de um quarto para o outro porque achou que eu estava rindo de uma piada”, lembrou a mulher.

Vítima era chamada de vagabunda e ameaçada de morte por ex-marido

Provas dos crimes

Segundo a Polícia Civil, a investigação juntou diversas provas do crime e, diante do material, o Poder Judiciário decretou a prisão temporária do suspeito, que foi encontrado no apartamento em que mora, no Canto do Forte, e preso por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande.

Defesa

O advogado de defesa, Eugênio Malavasi, informou que até o momento não teve acesso aos autos. “Todavia o acusado se declara inocente e irá provar o alegado no momento oportuno”.

Nas mensagens à esquerda ele ameaçava furar a barriga da esposa grávida. Nos textos à direita assume agredir o filho

