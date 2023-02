Mulher é achada morta pelo filho em quarto de casa; marido suspeito de assassinato morre em acidente

Homem estava em carro que bateu de frente contra um caminhão em Ilhota, no Litoral Norte. Fabíola Inácio foi vítima de feminicídio, segundo a polícia

Redes sociais/Divulgação

Uma mulher de 48 anos foi encontrada morta pelo filho dentro do quarto em Itajaí, no Litoral Norte, na manhã desta quarta-feira (15). O companheiro de Fabíola Inácio, de 51 anos, é suspeito de cometer o crime. O homem morreu ao bater de frente contra um caminhão em Ilhota, na mesma região.

Em depoimento, o filho da vítima, um rapaz de 27 anos, relatou à Polícia Militar ter ouvido uma movimentação do pai por volta das 5h na casa da família.

Às 6h, quando levantou, foi até a sala e encontrou um bilhete do pai assumindo o crime. Ao ir ao quarto do casal, encontrou o corpo da mãe com um ferimento feito por faca.

Colisão em SC

Durante a ocorrência, a PM foi informada que o companheiro da vítima morreu após bater o carro contra um caminhão na Rodovia Jorge Lacerda.

O motorista do caminhão disse em depoimento que o homem invadiu a pista contrária. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio.

