Mulher e adolescente de 13 anos são salvos de afogamento em Praia Grande; VÍDEO

No mesmo dia, os guarda-vidas em sobrevoou por Praia Grande também salvaram uma mulher em processo de afogamento. Vídeo mostra resgate de adolescente que estava afogando no litoral de SP

Um adolescente de 13 anos e uma mulher, que estavam se afogando, foram resgatados do mar em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um vídeo obtido g1, nesta segunda-feira (30), mostra o resgate do menino, que foi feito por policiais do helicóptero Águia da Polícia Militar (PM). Os agentes lançaram um cesto ao mar para retirar a vítima da água (vejo o vídeo acima).

De acordo com a PM, durante um voo pela praia do Caiçara, na manhã deste domingo (29), os agentes do Águia 15 perceberam que havia uma mulher dentro do mar em processo de afogamento.

Segundo a corporação, imediatamente os guarda-vidas que estava dentro da aeronave foram lançados ao mar e conseguiram alcançar a vítima. A mulher foi levada em segurança para a faixa de areia, onde recebeu atendimento.

Reprodução/Polícia Militar

Durante a tarde, os militares se depararam com outra vítima em processo de afogamento. Desta vez, um adolescente que nadava na praia Balneário Maracanã. A PM informou que, após o lançamento dos guarda-vidas, foi necessário o apoio de um cesto usado no salvamento aquático, conhecido como puçá.

Com o auxílio do item, o adolescente foi retirado do mar e levado à faixa de areia. A PM ressaltou que a vítima foi atendida imediatamente e passa bem.

