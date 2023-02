Mulher é agredida pelo companheiro com soco no rosto em Paty do Alferes; agressor é preso

Caso aconteceu no distrito de Avelar. Segundo a Polícia Civil, homem disse que perdeu a paciência com a vítima. Um homem foi preso por agredir a companheira na madrugada desta quarta-feira (22) em Paty do Alferes (RJ). O caso aconteceu na Rua Arlindo José Lisboa, no distrito de Avelar.

A agressão ocorreu na frente da casa do casal. Segundo a Polícia Civil, a vítima contou que foi agredida com um soco no rosto e foi puxada de dentro do carro de forma brusca.

A mulher foi socorrida com dores no rosto e no joelho. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira (RJ), cidade vizinha.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde da paciente e aguarda resposta.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem disse que perdeu a paciência com a vítima e confessou ser o autor das agressões.

O agressor foi encaminhado para a delegacia de Miguel Pereira, onde o caso foi registrado. Ele vai responder por lesão corporal.

