Mulher é agredida pelo companheiro com socos e golpes de cabo de vassoura; agressor é preso

Caso aconteceu em Paraíba do Sul. Homem disse que não se arrepende de ter agredido a companheira e que faria de novo. Vítima foi levada para um hospital suja de sangue e com cortes pelo corpo. Uma mulher, de 44 anos, foi agredida pelo companheiro com socos e golpes de cabo de vassoura na madrugada desta terça-feira (22) em Paraíba do Sul (RJ). Segundo a Polícia Militar, o agressor, de 40 anos, confessou ter cometido as agressões e foi preso.

O crime aconteceu na casa do casal, no bairro Cerâmica. De acordo com a PM, a vítima foi encontrada completamente suja de sangue e com cortes pelo corpo. Ela se queixava de dores na cabeça e no braço.

A mulher foi socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Porém, por conta da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ), cidade vizinha.

O g1 entrou em contato com a unidade médica, que não havia informado o estado de saúde da paciente até a publicação desta reportagem.

O companheiro da vítima foi encontrado, bastante alterado, nos fundos da residência. Aos agentes, ele disse que não se arrepende de ter agredido a mulher e que faria novamente.

O homem resistiu à prisão e precisou ser levado para a delegacia algemado. Segundo a PM, no caminho, ele ameaçou os policiais prometendo vingança quando for liberado.

O agressor vai responder por violência contra a mulher. Ele está à disposição da Justiça.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa