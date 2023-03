Mulher é agredida pelo marido com mordidas no ombro durante discussão em Boa Vista

Vítima ficou com lesões aparentes causada pelas mordidas. Vítíma sofreu mordidas no ombro direito

Arquivo pessoal

Uma mulher, de 28 anos, sofreu mordidas no ombro durante uma discussão com o marido, de 31, na noite desse domingo (26), em Boa Vista. Ele a acusou de também tê-lo agredido e ambos foram levados à delegacia pela Polícia Militar.

A mulher, segundo a PM, contou que ela e o marido tinham ido a dois bares, onde beberam e depois foram para casa. No imóvel, eles discutiram, ele a agrediu com as mordidas e quebrou o celular dela.

Ela disse que, na tentativa de cessar as agressões do marido, partiu para cima dele e também o agrediu. A PM levou a mulher até o pronto socorro, mas, na unidade não foi constatada nenhuma fratura, apenas as lesões causas pelas mordidas.

A PM relatou que a mulher estava bastante nervosa e chorando muito. Segundo os policiais, ela disse que essa não havia sido a primeira vez que era agredida pelo marido e solicitou medidas protetivas.

Os dois foram levados para a Central e Flagrantes da Polícia Civil.

