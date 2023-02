Mulher é agredida por homem desconhecido enquanto praticava corrida na zona rural de São Pedro

Vítima fazia treino de corrida com um grupo, mas acabou se afastando dos colegas e o desconhecido a abordou e agrediu. Mulher chegou a desmaiar. Vítima sofreu ferimentos na cabeça e desmaiou durante agressões em São Pedro

Edijan Del Santo/EPTV

Uma mulher de 63 anos ficou ferida após ser espancada por um desconhecido enquanto fazia um treino de corrida na zona rural de São Pedro (SP). O caso aconteceu no último domingo (26).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso aconteceu na Estrada Vicinal Silvio Anacleto dos Santos. A vítima relatou que caminhava com um grupo de mulheres, quando acabou ficando para trás.

Um homem então, ainda não identificado, apareceu de bicicleta e atacou a vítima. Ela foi atingida por vários socos e chutes e desmaiou. Quando despertou, o agressor já não estava mais no local e ela acionou o resgate.

A Polícia Militar encontrou depois uma bicicleta nas proximidades do local da agressão, mas o criminoso não foi encontrado.

Mulher é agredida enquanto praticava corrida em São Pedro

Edijan Del Santo/EPTV

A vítima foi atendida e vai passar por exame no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como lesão corporal e vai ser investigado pela delegacia de São Pedro.

Vittorio Ferla