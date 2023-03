Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro em Campos

Caso aconteceu dois dias depois de grávida de 8 meses ser morta a tiros na cidade. Uma mulher, identificada como Flaviana Teixeira de Lima, foi morta a facadas pelo ex-marido dentro de seu próprio bar, neste sábado (4), no distrito de Travessão, em Campos dos Goytacazes.

O caso acontece apenas dois dias após uma grávida de 8 meses ser morta a tiros na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, Flaviana deu entrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Travessão com vários golpes de facada pelo corpo, levada por uma pessoa que a deixou de carro e foi embora do local.

No momento da entrada da vítima, os funcionários do local acionaram a PM, que foi até a unidade.

Em buscas pela região, os policiais encontraram a testemunha que levou Flaviana até a unidade de saúde, que informou que chegou ao bar da vítima, que fica na Rua Nossa Senhora da Conceição, quando viu que seu ex-marido a estava atingindo com uma série de facadas.

Depois de atingir a ex-companheira, o suspeito teria fugido em direção ao seu carro, que estava na rua dos fundos do bar.

Neste momento, Flaviana foi socorrida e levada até a UBS, mas não resistiu aos ferimentos.

Ela foi atingida com pelo menos cinco facadas.

O crime foi registrado na 146ª Delegacia, do subdistrito de Guarus, e o ex-companheiro da vítima é considerado foragido.

Vittorio Rienzo