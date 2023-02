Mulher é assassinada a tiros dentro de carro em Rio Claro

Vítima foi identificada como Sarah Daphne Muniz dos Santos, de 23 anos. Suspeitos fugiram após o crime. Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro (SP)

Fábio Rodrigues/G1

Uma mulher foi morta a tiros em Rio Claro (SP) na noite de domingo (19). A vítima foi identificada como Sarah Daphne Muniz dos Santos, de 23 anos. Ninguém foi preso. Em outro crime registrado na cidade um homem 29 anos foi morto com um tiro no rosto.

O crime aconteceu por volta das 18h30 no bairro do Estádio. A vítima chegou a ser socorrida pela namorada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegou ao local sem vida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência e, ao chegar na UPA, a equipe soube que a vítima tinha aproximadamente 20 marcas de tiros pelo corpo.

A namorada de Sarah contou à PM que elas estavam com amigos em uma festa no bairro Nações quando resolveram ir a um bar Rua 23, entre as Avenidas 23 e 25, no bairro do Estádio.

O crime

De acordo com os policiais, a namorada disse que estava em um veículo modelo Ecosport e outros amigos estavam em um veículo modelo Hyundai/HB20. Sarah estava como passageira na Saveiro de um amigo.

A namorada disse que, no momento em que procuravam vaga para estacionar na Rua 22, entre as Avenidas 23 e 25, apareceu um veículo modelo Honda Fit com dois suspeitos usando gorro ou máscaras.

Um deles ficou na direção enquanto outro armado com uma pistola foi na direção da passageira da Saveiro e fez diversos disparos. O amigo da vítima conseguiu descer do carro e correr. Ele, que não se feriu, contou à polícia que gritou para Sarah tentar fugir, mas não deu tempo.

A namorada de Sarah assumiu a direção da Saveiro e a levou até a UPA, pois a vítima necessitava de atendimento com urgência.

Carro incendiado

A polícia recolheu no local do crime 18 cápsulas deflagradas calibre 380. Dentro da Saveiro, foram encontradas mais duas cápsulas deflagradas do mesmo calibre.

Durante o trabalho da perícia, o veículo Honda Fit foi localizado queimado na zona rural de Santa Gertrudes (SP), próximo à Rodovia Washington Luís (SP-310).

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia vai tentar acessar câmeras de segurança próximas ao local do crime que possam ajudar a identificar os suspeitos envolvidos no homicídio.

