Mulher é assassinada com facada no pescoço em Bauru; companheiro é suspeito

Graziele Dameto Santos de Jesus, de 36 anos, foi atacada dentro do banheiro após uma briga com o companheiro, segundo o boletim de ocorrência. Suspeito não foi encontrado. Mulher é assassinada com facada no pescoço em Bauru (SP); companheiro é suspeito

Uma mulher foi assassinada com uma facada no pescoço no bairro Pousada da Esperança, em Bauru (SP), na madrugada desta segunda-feira (27). O suspeito do crime é o companheiro da vítima e o caso foi registrado como feminicídio.

Graziele Dameto Santos de Jesus, de 36 anos, foi esfaqueada dentro do banheiro após uma briga com seu companheiro, segundo o boletim de ocorrência.

A Polícia Militar foi chamada até a casa, localizada na Rua Carlos Rafael Vendramine, por volta de meia-noite e meia.

De acordo com o registro policial, feito na Delegacia Seccional de Bauru, não houve prisão em flagrante, pois o suspeito não foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

