Mulher é assassinada dentro de carro, e suspeito é encontrado baleado ao lado dela com a arma na mão em SC

Polícia Militar divulgou o caso como suspeita de feminicídio. Crime ocorreu em Porto União. Mulher estava morta no banco do motorista e homem baleado ao lado.

Tiago Ghizoni

Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta dentro de um carro em Porto União, no Norte de Santa Catarina, na madrugada deste sábado (4). Ela tinha ferimento de tiro, segundo a Polícia Militar. Um homem de 38 anos estava ao lado dela, também baleado, e com uma arma na mão. Ele morreu no hospital.

A suspeita, segundo a Polícia Militar, é de que ele tenha assassinado a mulher e depois tirado a própria vida. As identidades de ambos não foram reveladas. O g1 SC buscou a Polícia Civil, e não teve retorno até a última atualização deste texto.

De acordo com relatório da PM, um morador do bairro São Pedro, onde o veículo com o casal dentro foi encontrado pelas autoridades, teria ouvido um barulho de disparo e saído para a rua ver o que era.

À polícia, o homem relatou que percebeu uma mulher inconsciente e com sangue no banco do motorista enquanto o passageiro tentava dirigir o veículo, sentado ao lado dela. Ele ainda relatou que, em seguida, o carro bateu contra o muro de uma casa.

Uma equipe de socorro foi acionada e encontrou a mulher morta. O passageiro chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. As polícias Civil e Científica estiveram no local para coletar evidências para esclarecer o que ocorreu.

Vittorio Rienzo