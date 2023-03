Mulher é assassinada pelo marido dentro de restaurante em Nova Ramada, diz polícia

Vítima foi identificada como Carlize Pauchner Jope, de 38 anos. Ela era proprietária do estabelecimento e também atuava como servidora pública. Corpo do suspeito foi encontrado no fim da tarde em uma localidade no interior do município. Mulher foi morta pelo companheiro dentro de restaurante no RS

Uma mulher foi morta pelo marido nesta quarta-feira (15) dentro de um restaurante em Nova Ramada, no Noroeste do estado. A vítima foi identificada como Carlize Pauchner Jope, 38 anos. O corpo dela foi encontrado com marcas de golpes de faca pelo filho, de 20 anos, que chamou a família e ligou para a Brigada Militar (BM).

A arma utilizada no crime ficou no estabelecimento, próximo à vítima. Conforme a Polícia Civil, o corpo do companheiro de Carlize foi encontrado horas depois na localidade de Formigueiro, no interior do município. Ademir Ricardo Jope, de 44 anos, era o suspeito do assassinato.

”A informação inicial que se tem é que trata-se de feminícidio. O marido foi visto por testemunhas saindo do local. Ele teria saído e rumado para os matos. Não existia registro anterior entre eles, nenhuma Maria da Penha, nem medida protetiva, então é um caso que foge do normal”, explica o delegado Maurício Posselt.

O casal tem dois filhos, um de 20 e outro de 12 anos. O tio de Carlize, Vilson Prauchner, afirma que “é uma tragédia sem explicação”. “Eu nunca ouvi nada assim entre eles. Eles têm dois filhos, a vida deles é normal, tem altos e baixos, mas de levar a esse ponto não”, diz o familiar da vítima.

A vítima, além de proprietária do restaurante, era servidora pública. Em solidariedade à família, a Prefeitura de Nova Ramada cancelou as aulas da rede pública municipal e estadual nesta quarta e quinta-feira (16). “Nossa solidariedade à família e amigos enlutados neste momento de dor”, diz o comunicado.

