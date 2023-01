De acordo com a Polícia Militar, a viatura foi acionada para atender uma ocorrência, quando colidiu com a mulher no cruzamento entre ruas do município ao Sul de Roraima. Vítima foi encaminhada para Boa Vista. Mulher é atropelada por viatura da PM em Rorainópolis

Uma mulher, de 35 anos, foi atingida por uma viatura da Policia Militar, nessa segunda-feira (30) no município de Rorainópolis, ao sul de Roraima.

De acordo com a Polícia Militar, a viatura foi acionada para atender uma ocorrência, quando colidiu com a mulher no cruzamento. Ela se chocou contra o para-lama direito da viatura.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido, e se coloca à disposição dos familiares da jovem, e informou que a apuração sobre o acidente será realizada pelos órgãos competentes. O g1 procurou os órgãos responsáveis para saber o estado de saúde da vítima, mas não obteve resposta.

A polícia afirmou também que tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida, e o cruzamento estava sem sinalização. Os sinais de emergência da viatura estavam com defeito.

A jovem estaria com o farol da motocicleta desligado, dificultando a sua visualização, e em uma velocidade não compatível com a via, segundo o boletim de ocorrência.

Ao ser socorrida pelos policiais, foi observado que a mulher estava em estado grave, inconsciente, com dificuldade para respirar e com sangue saindo pela boca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não havia viaturas disponíveis.

Os policiais levaram a jovem até o hospital de Rorainópolis, mas devido ao seu estado de saúde, foi encaminhada para Boa Vista.

Vito Califano