Mulher é baleada em frente a escola em Volta Redonda; atirador tenta suicídio

Caso aconteceu na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. Segundo a Polícia Militar, vítima foi atingida no tórax e no braço direito e homem atirou contra o próprio pescoço. Uma mulher foi baleada em frente à Escola Municipal Amaral Peixoto na manhã desta segunda-feira (6) em Volta Redonda (RJ). O caso aconteceu na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 41 anos, foi atingida no braço e no tórax. Após o crime, o agressor atirou contra o próprio pescoço.

O homem foi encontrado por policiais militares caído no chão e com o revólver usado na tentativa de homicídio ao lado.

O atirador e a vítima foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. Procurada pelo g1 , a unidade médica informou que o atirador está em intubado em estado grave e respirando por ventilação mecânica. A mulher seguia estável, estava lúcida e passou por exames nesta manhã.

Ainda de acordo com o hospital, a mulher informou que conhece o suspeito, mas que não tem relação com ele.

De acordo com a Secretária Municipal de Ordem Pública, as aulas na unidade de ensino seguem normalmente nesta segunda-feira.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que passa a investigar o crime. Até a publicação desta reportagem a motivação da tentativa de homicídio era desconhecida.

