Mulher é baleada no pé, e ladrão leva R$ 40 mil durante assalto a fábrica de calçados em Franca; VÍDEO

Imagens de câmeras de segurança mostram ação violenta no Jardim Petraglia durante a tarde. Ninguém foi preso. Homem atira em funcionária de fábrica e rouba malote de R$ 40 mil em Franca, SP

Uma mulher foi baleada no pé durante um assalto a uma fábrica de calçados em Franca (SP) na tarde desta sexta-feira (10). Durante o roubo, os ladrões fugiram com R$ 40 mil.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança (veja acima). Segundo informações da Polícia Militar, o roubo ocorreu em uma empresa na Rua Doutor Francisco Maniglia, no Jardim Petraglia.

Nas imagens é possível ver um assaltante entrando armado. De acordo com a PM, assim que ele chega atira no pé de uma funcionária, que sai mancando com outras pessoas.

Na sequência, ele arromba uma porta que dá acesso ao escritório, onde outros funcionários correm para se esconder ao perceberem a movimentação.

O ladrão então pega um malote, que continha R$ 40 mil, de acordo com a polícia, e foge.

A PM iniciou buscas na cidade, mas ninguém tinha sido preso ou identificado até a última atualização desta notícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Ladrão leva malote com R$ 40 mil após invadir fábrica de calçados e atirar no pé de funcionária em Franca, SP

Reprodução/Circuito interno de segurança

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa