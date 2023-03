Mulher é condenada em júri por planejar morte do marido 17 anos após o crime no interior SP

Jurados acataram a tese da promotoria de que Luciane Cristina Stefanuto foi a mandante do crime ocorrido em 2006 em Jaú (SP). Segundo o Ministério Público, o irmão da acusada matou seu marido para que ela recebesse seguro de vida. Luciane Cristina Stefanuto foi condenada por homicídio duplamente qualificado pela morte do marido em Jaú

TJ-SP/Reprodução

A dona de casa Luciane Cristina Stefanuto foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado após decisão do Tribunal do Júri, realizado em Jaú (SP) nesta quarta-feira (1º), por homicídio duplamente qualificado de seu marido. O crime aconteceu há 17 anos.

Ela pode apelar em liberdade, mas o Ministério Público já informou que vai recorrer com pedido de prisão imediata e aumento da pena após o Júri acatar a tese de que ela foi mandante do crime.

O funileiro Evandro Luiz Antunes Ribeiro foi atingido com dois tiros na garagem de sua casa no dia 15 de março de 2006. Ele foi internado na Santa Casa de Jaú e morreu 42 dias depois aos 34 anos.

Mesmo internado em estado grave, ele conseguiu informar à polícia que o autor dos disparos foi Reinaldo Tadeu Stefanuto, irmão de Luciane. Ele foi preso, processado e condenado a 14 anos de prisão, em julgamento realizado em 2009.

Rogério Rocco Magalhães, promotor que conseguiu condenação de Luciane pela morte do marido em Jaú (SP)

TJ-SP/Reprodução

Posteriormente, a polícia descobriu que Luciane era beneficiária de dois seguros de vida contratados por Evandro em 2003, no valor de mais de R$160 mil em indenização, efetivamente recebidos por ela.

O Ministério Público, por meio do promotor do caso, Rogério Rocco Magalhães, informou que irá recorrer da sentença contra Luciane para tentar aumentar a pena e também a prisão imediata dela, “pois já se passaram 17 anos desde a data do crime e a decisão do Júri é soberana, não sendo passível de reforma quanto ao mérito”.

Segundo o Ministério Público, uma das testemunhas ouvidas durante o processo confirmou que acusada ofereceu R$ 20 mil pelo assassinato do marido, “porém o pagamento total da recompensa só ocorreria depois que ela conseguisse sacar o dinheiro do seguro”.

Luciane sempre negou envolvimento no crime e atribuiu à própria vítima a responsabilidade pelo atentado que a levou à morte, acusando Evandro de ter envolvimento com o tráfico de drogas e roubo de veículos, hipótese completamente descartada pela polícia. No depoimento durante o julgamento, a ré manteve essa versão. (veja o vídeo abaixo)

Júri condena mulher por morte do marido há 17 anos em Jaú

“Apurou-se que Evandro era trabalhador e ótimo pai de família, sem nenhum envolvimento com atividades ilícitas”, informou a promotoria.

Luciane chegou a processar o hospital e o médico que cuidou de Evandro, alegando negligência no atendimento do marido na tentativa de atribuir a outros a reponsabilidade pela morte dele. A ação foi julgada improcedente.

Ainda, ela tentou envolver o sócio e melhor amigo de Evandro no crime e apresentou uma carta escrita e assinada por uma vizinha que disse, a princípio, ter presenciado os fatos.

Porém, em juízo a vizinha revelou que o conteúdo da carta era falso e que a escreveu a mando da mãe de Luciane.

A mulher também era acusada de envolvimento em uma suposta tentativa de homicídio sofrida por Evandro quatro dias antes dos tiros que o atingiram, mas ela acabou absolvida por falta de provas.

