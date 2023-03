Mulher é detida ao tentar entrar com droga durante visita a marido preso na Penitenciária de Taubaté

Entorpecente foi encontrado durante revista para entrar no presídio. Mulher é detida ao tentar entrar com droga durante visita a marido na Penitenciária de Taubaté

Divulgação/ SAP

Uma mulher de 26 anos foi detida ao tentar entrar com droga durante visita ao marido preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) Dr. Félix Nobre de Campos em Taubaté.

O flagrante foi realizado no domingo (26) após a visitante ser submetida a revista pessoal após os agentes identificarem uma alteração nas imagens captadas pelo escâner corporal. Questionada sobre o porte de alguma substância ilegal, ela confessou e entregou a droga.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia de plantão para registro de boletim de ocorrência e outras providências legais. E o detento foi levado para o regime disciplinar.

Vito Califano