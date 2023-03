Mulher é encontrada caída ao lado de carro na RJ-142 após ser agredida pelo companheiro em Casimiro de Abreu; VÍDEO

Agressor trabalha como motorista de ambulância na Prefeitura de Casimiro de Abreu. Caso foi neste domingo (5) e o homem fugiu do local. Segundo a polícia, ele já possui extensa ficha criminal. Mulher é encontrada caída ao lado de carro após ser agredida em Casimiro de Abreu

Uma mulher foi encontrada caída ao lado de um carro na RJ-142, a Rodovia Serramar, que liga Casimiro de Abreu a Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O caso aconteceu neste domingo (5) e foi registrado na delegacia nesta segunda-feira (6).

De acordo com a polícia, um grupo de amigos encontrou a mulher e a levou para um hospital. O agressor, segundo a polícia, é um servidor público contratado pela Prefeitura de Casimiro de Abreu e tem uma extensa ficha criminal.

Segundo o município, ele trabalha como motorista de ambulância.

O homem fugiu do local em um outro carro.

A mulher registrou um boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito, além de pedir medidas protetivas. De acordo com a polícia, ela e o agressor trabalham juntos na Prefeitura.

A polícia informou que o homem vai ser chamado para prestar depoimento e a Prefeitura será notificada para tomar as medidas cabíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo setor onde o homem trabalha, disse que aguarda a notificação das autoridades policiais para tomar as medidas cabíveis.

Por meio de nota, a Prefeitura manifestou repúdio e indignação perante casos de violência contra as mulheres. O governo municipal disse que concentra esforços na realização de políticas públicas que combatam os variados tipos de violência e de preconceito. E reiterou solidariedade e apoio às vítimas de violência, constrangimento, desrespeito e que sofreram violência de direitos.

Na cidade, a população pode fazer denúncias à Patrulha Maria da Penha pelo telefone (22) 99281-0576.

