Mulher é encontrada enterrada sob a própria casa em SC; corpo foi descoberto um dia após filhos serem vistos sozinhos na residência

Buscas pelo corpo, segundo a Polícia Civil, duraram cerca de 30 horas. Crime contra jovem de 22 anos aconteceu em Ituporanga, no Vale do Itajaí. Corpo de Jéssika Rayara foi encontrado enterrado embaixo da casa onde morava

Uma mulher de 22 anos foi encontrada morta enterrada debaixo da casa onde morava com o companheiro e os dois filhos em Ituporanga, no Vale do Itajaí, no fim da tarde de terça-feira (7). Suspeito de feminicídio, o homem foi preso temporariamente, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira (8).

Delegado Fernando Padilha Figueiredo, à frente da investigação, disse que as crianças, de 2 e 5 anos, foram achadas sozinhas dentro da residência no dia anterior, após solicitações de vizinhos, e foram encaminhadas a um abrigo.

O corpo de Jéssica Rayara, natural de Pernambuco, foi encontrado cerca de 30 horas depois.

“Os policiais da delegacia, incansáveis, continuaram, desde a madrugada de ontem [terça-feira], buscando esse corpo nas imediações do local. Até que, ao fim da tarde, foi localizado o cadáver da feminina, escondido embaixo da casa”, relatou Padilha.

De acordo com o investigador, o homem foi encontrado pelos policiais no alojamento do irmão, próximo à casa da família. Ele foi preso na noite de terça-feira.

Aos policiais, o suspeito teria contado histórias contraditórias. A Polícia Civil, no entanto, não detalhou o relato. Informações apontam que o casal vivia um relacionamento conflituoso.

Vittorio Ferla