Mulher é encontrada morta com corte no pescoço em Piracicaba; ex-namorado confessa e é preso

Um ajudante de serviços gerais de 43 anos foi preso por feminicídio na noite desta terça-feira (24), após confessar ter matado a companheira em Piracicaba (SP). A vítima de 52 anos foi encontrada morta com um corte no pescoço, dentro de casa.

O caso aconteceu no bairro Jardim Irapuã. A Polícia Militar foi acionada pelo irmão de Isabel Bernardinelli, que encontrou o corpo nos fundos do imóvel que ela morava. As equipes foram até o local e notaram respingos de sangue nas paredes do banheiro e da sala.

Segundo a PM, a vítima tinha um corte no pescoço e uma corda de varal ao lado. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia do local. Ainda conforme a polícia, o crime teria acontecido por volta de 9h de terça, mas o irmão da mulher encontrou o corpo somente no fim da tarde.

Os policiais militares fizeram buscas pelo homem suspeito de ter cometido o crime, apontado por familiares da mulher. “Nós recebemos a informação de familiares de que ela mantinha um relacionamento um pouco tóxico com o ex-namorado, então nós começamos a diligenciar para ver se encontrávamos esse rapaz”, afirmou o policial militar Raphael Rodrigues.

Em cerca de uma hora os PMs encontraram o autor dentro da casa de uma amiga. Segundo o boletim de ocorrência, o homem confessou ter matado a vítima e disse que usaria a corda para se matar em seguida, mas desistiu e optou por fugir do local.

“Perguntamos o que havia acontecido e de pronto ele já confessou que iniciou um discussão com ela, estrangulou, e quando ela já estava desfalecida, já estava caída, ele pegou uma faca de pão que ele encontrou na cozinha e cortou o pescoço dela”, afirmou Rodrigues.

Ainda conforme o policial, o homem falou que a discussão começou porque a mulher já tinha registrado outros boletins de ocorrência contra ele.

“Como ele já havia perseguido ela, já estava há um tempo indo atrás dela, no trabalho e em diversos lugares, ela já tinha feito uma medida protetiva, aberto alguns boletins de ocorrência contra ele, e por conta disso ele não estava conseguindo emprego. Ele queria que ela tirasse as queixas e ela não queria tirar, e foi aí que iniciou a discussão.”

O homem chegou a ir atrás da vítima no início do ano, em Mongaguá, no litoral, e lá ele chegou a agredi-la. Testemunhas que estavam perto ajudaram a mulher e ela chegou a registrar um boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas de urgência.

O homem foi preso e encaminhado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado como feminicídio e segue em investigação pelas equipes.

