Mulher é encontrada morta em casa incendiada em Venâncio Aires

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta na noite deste sábado (11) em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, após a casa onde morava incendiar. A Polícia Civil informou que aguarda o resultado da perícia para seguir com as investigações, pois ainda não seria possível afirmar se a mulher morreu devido ao incêndio ou se já estaria morta antes das chamas começarem.

De acordo com a polícia, o corpo da vítima estava carbonizado em um dos quartos da residência que dividia com o marido e uma filha, na localidade de Linha Tangerinas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h e, ao chegarem ao local, constataram que a casa havia sido consumida pelo fogo. Eles afirmam que a vítima estava sozinha. Ainda não se sabe como o fogo começou.

