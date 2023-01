Mulher é encontrada morta na Grande Aracaju

A informação foi confirmada pela PM. Polícia Militar Sergipe

Leonardo Barreto/ g1/ arquivo

Uma mulher foi encontrada morta em uma área de matagal, no Bairro Jabotiana, na Grande Aracaju. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o corpo estava de bruços com uma perfuração por arma de fogo na cabeça, também havia marcas de espancamento no rosto.

A polícia acionou a Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML).

