Corpo foi encontrado por volta das 5h deste sábado (18). Mulher é encontrada morta no meio da rua em Umarizal, RN

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta no meio da rua na manhã deste sábado (18), no município de Umarizal, região Oeste do estado.

De acordo com informações da Polícia Militar, vizinhos escutaram o barulho de disparos de arma de fogo durante a madrugada e não saíram das casas, por medo.

Na manhã deste sábado, por voltas 5h, o corpo de Antonia Nunes, de 37 anos foi encontrado no meio da rua, próximo a casa onde ela morava no bairro Mutirão.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento. Ainda de acordo com a polícia, ela era usuária de drogas e já havia sido autuada por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

