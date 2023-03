Mulher é esfaqueada ao tentar separar briga em bar de Boa Vista

A vítima, de 43 anos, foi esfaqueada por uma outra mulher e sofreu ferimentos no seio, costas e pulsos. Suspeita de cometer o crime fugiu e ainda não foi localizada pela Polícia Militar. Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista.

Secom-RR/Divulgação/Arquivo

Uma mulher, de 43 anos, foi esfaqueada ao tentar separar uma briga de dois homens em um bar do bairro Canaã, zona Oeste de Boa Vista, na manhã desta sexta-feira (24). A suspeita de cometer o crime é uma outra mulher, que não foi presa.

À Polícia Militar, a vítima relatou que estava bebendo com o seu marido, de 43 anos, quando dois homens desconhecidos começaram uma confusão.

Na ocasião, ela tentou separar o conflito e, em determinado momento, uma outra mulher pegou uma faca de mesa e desferiu vários golpes contra ela. A vítima foi atingida no seio esquerdo, nas costas e pulsos.

O marido dela a retirou do local e acionou os PMs. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima. Em seguida, ela foi levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para receber atendimento especializado.

Após o crime, a suspeita fugiu do local em uma bicicleta. Os policiais realizam buscas pela região, mas ela ainda não foi localizada. O caso foi registrado no 4° Distrito Policial.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata