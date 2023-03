Mulher é esfaqueada enquanto trabalhava e morre no hospital em SC; caso é tratado como feminicídio

Suspeito é ex-companheiro da vítima e tirou a própria vida após golpeá-la em Guaramirim, segundo a polícia. Delegado afirma que ela chegou a pedir medida protetiva contra o homem. Hemili Giuriatti

Uma mulher de 39 anos morreu no hospital após ser esfaqueada pelo ex-companheiro em Guaramirim, no Norte catarinense, informou a Polícia Militar. O homem tirou a própria vida após golpeá-la. A vítima foi identificada como Hemili Giuriatti, conforme a Polícia Civil.

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (24) no bairro Nova Esperança. O suspeito, de 42 anos, entrou no local de trabalho da vítima e a golpeou com uma faca diversas vezes, conforme a PM.

Em seguida, ele golpeou a si mesmo e morreu no local. O crime foi visto por uma testemunha. A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros voluntários da cidade.

Inicialmente, ela foi levada em estado grave para o hospital em Guaramirim. Depois, foi transferida para o Hospital São José em Jaraguá do Sul, na mesma região. Porém, não resistiu aos ferimentos.

O delegado Augusto Brandão afirmou que a vítima havia entrado com um pedido de medida protetiva contra o homem, mas ele não chegou a ser intimado. Eles estavam separados há cerca de quatro meses. O caso é tratado como feminicídio.

