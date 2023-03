Mulher é esfaqueada no pescoço em Volta Redonda

Crime aconteceu aconteceu no bairro Vila Rica/Três Poços. Segundo a Deam, vítima, de 44 anos, foi socorrida para o Hospital São João Batista. Uma mulher foi esfaqueada no pescoço na manhã desta quinta-feira (9) em Volta Redonda (RJ). O crime aconteceu na Rua Soldado Júlio Cesar, no bairro Vila Rica/Três Poços.

Segundo a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), a vítima, de 44 anos, estava na rua quando foi esfaqueada por um homem. Em seguida, o suspeito fugiu.

Ainda de acordo com a Deam, a mulher foi socorrida por familiares e encaminhada para o Hospital São João Batista.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente está estável, fizeram uma sutura na lesão e seguia em observação na tarde desta quinta-feira.

O caso foi registrado na Deam, que passa a investigar o crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

