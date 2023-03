Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro em Campos, RJ

A vítima foi socorrida para o Hospital Ferreira Machado (HFM), mas não corre risco de morte. Neste sábado (25 ) uma mulher identificada como R.G.G, de 25 anos foi esfaqueada pelo seu ex-companheiro, o crime aconteceu no Parque Cidade Luz, em Guarus, Campos dos Goytacazes. Segundo a Policia Militar a mulher informou, que J. C. J. DE O. S., de 26 anos foi o autor da tentativa de homicídio.

Ex-companheiro tenta matar a mulher

Policia Militar

A vítima foi encaminhada para o Hospital Ferreira Machado (HFM), onde relatou aos policiais que o autor da tentativa de homicídio teria sido seu ex-companheiro.

De acordo com a PM após buscas, o homem foi encontrado com escoriações pelo corpo devido ter sido imobilizado por populares. O suspeito do crime foi para o hospital, atendido e liberado e em seguida encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).

O acusado foi autuado e ficou preso. Ainda segundo a polícia, a mulher não corre risco de morte.

Mata