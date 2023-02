Mulher é esfaqueada por ladrão de celular em Vilhena, RO

A vítima também disse que foi agredida com vários socos. Uma mulher foi esfaqueada e agredida com socos durante um assalto na avenida Benno Luiz em Vilhena (RO) na última quinta-feira (2).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que estava a caminho do trabalho quando um rapaz em uma bicicleta anunciou o assalto. Ele estava armado com uma faca e deu vários golpes contra a vítima causando perfurações na barriga e nas costas. A vítima também disse que foi agredida com vários socos causando um corte no lábio superior.

Depois disso o homem pegou a bolsa da vítima, contendo documentos pessoais e o celular, e ainda a bicicleta dela. Em seguida fugiu.

Após o crime a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados médicos.

