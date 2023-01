Mulher é flagrada com drogas nas roupas ao tentar visitar companheiro detido no CDP de Suzano

Apreensão ocorreu no momento em que jovem passava por revista manual. Com a mulher, foram encontrados 88 pedaços de papel, que continham LSD, e 2,95 gramas de maconha camuflados. Maconha e LSD foram encontradas nas roupas da mulher, segundo a SAP

SAP/Divulgação

Uma mulher de 23 anos foi flagrada com drogas ao tentar visitar o companheiro preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano no domingo (29). Os entorpecentes foram localizados nas roupas da jovem.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a apreensão ocorreu no momento em que ela passava pelo procedimento de revista manual em espaço reservado. Servidoras do CDP encontraram, no cós da calça da visitante, 88 pedaços de papel, pesando 2,35 gramas, que continham LSD. Na barra da mesma calça também havia 2,95 gramas de maconha camuflados.

Ainda segundo a SAP, o companheiro da jovem que está detido na unidade prisional foi levado para o regime disciplinar. Já a mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia de Suzano para registro de boletim de ocorrência e outras providências legais.

